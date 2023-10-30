Войска РФ отбили почти 10 атак ВСУ на Купянском направлении

В сводке ведомства говорится, что на данном направлении подразделения Западной группировки войск ВС РФ в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили девять атак штурмовых групп 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ. Это произошло в районах сел Синьковка и Тимковка Харьковской области.

По данным российского Минобороны, в результате ответны действий сил РФ ВСУ потеряли до 90 военных, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля. 29 октября министерство сообщало об уничтожении более 40 беспилотников ВСУ за сутки. В этот день Минобороны также сообщало об отражении двух атак ВСУ на Купянском направлении.

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