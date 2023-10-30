Войска РФ атаковали Украину дронами. Все 12 беспилотников удалось сбить — Meduza

Все 14 воздушных целей, заявило командование Воздушных сил ВСУ, были уничтожены противовоздушной обороны. Беспилотники и ракеты были сбиты над Николаевской, Херсонской Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областями.

Глава Днепропетровской области Сергей Лысак написал в телеграм-канале о двух сбитых над регионом российских ракетах, обломки одной из них повредили пятиэтажное здание, частный жилой дом и автомобиль в Днепровском районе. О пострадавших не сообщается.

Россия Последние новости Прочитайте больше: meduzaproject »

BI сообщил о превосходстве беспилотников ВС РФ над дронами ВСУУкраина значительно уступает России в количестве и качестве используемых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 28 октября написало издание Bussiness Insider со ссылкой на аналитика Атлантического совета Мелинды Хэринг.«Украина далеко позади России в плане дронов, а ведь они — это будущее», — приводит ее слова издание. Прочитайте больше ⮕

Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard на Запорожском направленииМинобороны РФ сообщило, что российские войска на Запорожском направлении уничтожили танк Leopard производства Германии. Прочитайте больше ⮕

Медведев предложил 'почувствовать разницу' между митингами за Палестину и УкраинуЗампред Совбеза РФ опубликовал фотографии многотысячного митинга в поддержку Палестины и единичных пикетов за Украину Прочитайте больше ⮕

Украинские дроны попытались атаковать Курскую атомную электростанциюВечером 26 октября украинские военные атаковали Курскую атомную электростанцию тремя беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ. Прочитайте больше ⮕

Минобороны сообщило о ликвидации 36 беспилотников ВСУРоссийские военные не допустили совершения теракта киевским режимом с помощью беспилотников на территории РФ, сообщили 29 октября в Минобороны... Прочитайте больше ⮕

Вражеские камикадзе активизировались и 'бьют все подряд'В районе Соледара (ДНР) за последний месяц противник активизировал работу FPV-дронами. Прочитайте больше ⮕