Войска РФ сбили ракеты Storm Shadow, летевшие в Крым

Противовоздушная обороны России сбила восемь ракет Storm Shadow, которые Вооруженные силы Украины запустили в сторону Крыма. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, передает РИА Новости.
Противовоздушная обороны России сбила восемь ракет Storm Shadow, которые Вооруженные силы Украины запустили в сторону Крыма. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, передает РИА Новости.
Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 40 беспилотников ВСУ за суткиРоссийские войска сбили более 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины за сутки. Об этом говорится в сводке российского Министерства обороны. Прочитайте больше ⮕
Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard на Запорожском направленииМинобороны РФ сообщило, что российские войска на Запорожском направлении уничтожили танк Leopard производства Германии. Прочитайте больше ⮕
Российские силы ПВО сбили 44 беспилотника ВСУ за суткиВ Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили 44 беспилотника ВСУ за сутки. Прочитайте больше ⮕
Голубев: в Ростове-на-Дону обломки сбитого объекта повредили имущество29 октября российские силы противовоздушной обороны сбили объект в небе над Ростовской областью. Прочитайте больше ⮕
Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ в районе РаботиноРоссийские войска нанесли поражение 65-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино. Об этом сообщает Минобороны РФ. Прочитайте больше ⮕
Минобороны РФ: ПВО за сутки сбили два украинских самолета в зоне СВОИстребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25, принадлежащие вооруженным силам Украины, сбила российская ПВО в зоне конфликта Прочитайте больше ⮕