Войска РФ сбили ракеты Storm Shadow, летевшие в Крым

Противовоздушная обороны России сбила восемь ракет Storm Shadow, которые Вооруженные силы Украины запустили в сторону Крыма. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

Противовоздушная обороны России сбила восемь ракет Storm Shadow, которые Вооруженные силы Украины запустили в сторону Крыма. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

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