Возросло число пострадавших после жесткой посадки Ми-2 в Якутии

Данные ведомства свидетельствуют, что при взлете из Джарджана борт начал терять высоту и был вынужден совершить посадку в 335 километрах от села Жиганск. Отмечается, что все пять находившихся в вертолете человек получили травмы различной степени тяжести.

В МЧС также уточнили, что на место происшествия прибыл вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний», на который загрузили всех пострадавших в результате жесткой посадки Ми-2, и он был направлен в Джарджан.

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