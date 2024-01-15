Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

Воздушная тревога объявлена в понедельник в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. 16:01 Читайте материал: "Получат ядерный ответ: Клинцевич оценил немецкий сценарий войны НАТО с РФ"





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