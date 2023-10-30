Воздушная тревога в Севастополе была отменена

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Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

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Губернатор сообщил о тревоге в Севастополе, закрыт Крымский мостВ Севастополе объявлена воздушная тревога, об этом заявил в понедельник, 30 октября, губернатор Михаил Развожаев. Прочитайте больше ⮕

Губернатор сообщил о тревоге в Севастополе, закрыт Крымский мостВ Севастополе объявлена воздушная тревога, об этом заявил в понедельник, 30 октября, губернатор Михаил Развожаев. Прочитайте больше ⮕

В Севастополе объявили воздушную тревогуВ Севастополе объявлена воздушная тревога Прочитайте больше ⮕

В Севастополе объявили воздушную тревогуГубернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога. Прочитайте больше ⮕

В Одессе произошли два взрываВ области объявлена воздушная тревога. Прочитайте больше ⮕

В Хмельницкой области и пригороде Днепропетровска ночью прогремели взрывыТакже в ночные часы на территории Украины объявлялась воздушная тревога. Прочитайте больше ⮕