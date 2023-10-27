Военное крыло «Исламского джихада» заявило о пуске ракет по израильским городам

Военное крыло палестинской группировки «Исламский джихад» заявило о пуске ракет по израильским городам Ашдоду, Сдероту и Ашкелону. Сообщение приводит РИА Новости. «Бригады 'Аль-Кудс' сейчас пускают интенсивные ракетные залпы по Ашкелону, Ашдоду и Сдероту», — отметили представители группировки.

Ранее глава пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил о расширении наземной операции в секторе Газа против ХАМАС. По его словам, был увеличен темп атак на анклав, военно-воздушные силы атакуют подземные цели и объекты террористической инфраструктуры. Представители палестинского движения ХАМАС сообщили, что Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха.

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