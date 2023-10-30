Военный эксперт Дандыкин рассказал, когда Авдеевка будет взята под контроль

Он назвал это очень важным моментом для ситуации по Донецку и Ясиноватой.

Что касается украинской армии, то она перебрасывает в Авдеевку резервы, чтобы не дать России создать в Авдеевке кольцо, заметил эксперт. При это Дандыкин считает, что ВС РФ выгодно, что ВСУ цепляются за этот укрепрайон.

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