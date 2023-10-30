Военкор Хакиев: ВС РФ перехватили инициативу на донецком направлении

Москва, 30 октября - АиФ-Москва.

Российские войска перехватили инициативу на донецком направлении, о чем Первому каналу сообщил военный корреспондент Руслан Хакиев.

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