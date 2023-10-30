Идея Залужного кажется разумной при острых проблемах бывшей советской республики с личным составом и техникой, поделился своей точкой зрения собеседник издания. Однако война в обороне просто продлит агонию Киева, считает аналитик.

«Зеленский ведет себя как Гитлер в сорок пятом. Он хочет продолжать неудавшееся контрнаступление, рассчитывая на «чудо-оружие» — баллистические ракеты ATACMS, которые сильно не меняют ситуацию на фронте», - сообщил специалист.

Леонков указал на то, что Российская Федерация разгромила группировку ВСУ, собранную для летней контрнаступательной компании. Зимой боеспособность вооруженных сил Украины будет низкой из-за колоссальных потерь и недостатка помощи от Запада, резюмировал эксперт. headtopics.com

Вооруженные силы Украины с начала июня предпринимают попытки наступать на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросая на линию боевого соприкосновения подразделения, прошедшие подготовку и вооруженные Североатлантическим альянсом. Как отмечал президент России Владимир Путин, ни на одном участке фронта украинские войска не смогли добиться серьезных успехов.

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