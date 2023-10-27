Военная база США на месторождении «Омар» в Сирии подверглась ракетному обстрелу

«Военная база США на нефтяном месторождении «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетным ударам», — говорится в сообщении.

Предположительно, 10 снарядов попали в военную базу США. Отмечается, что ракетные удары были нанесены после двух авиаударов американской авиации по району Мазраа на востоке Сирии. Уступить дорогу: США задумали новую военную операцию в Сирии Американцы хотели бы помешать Ирану доставлять грузы через территорию Ирака в САР и Ливан Ранее в этот день пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что в период между 17 и 18 октября 21 военнослужащий США получил легкие ранения в Ираке и Сирии в результате вылазок боевиков. Он уточнил, что 17 американских пострадавших из 21 получили ранения на базе Эт-Танф, четверо военнослужащих пострадали на базе Айн-эль-Асад.

Накануне по американской военной базе Эш-Шаддади в Сирии был нанесен ракетный удар. Ответственность за атаку взял на себя иракский филиал радикального палестинского движения ХАМАС. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в ответ на нападения на военные базы, по указанию американского президента Джо Байдена, Вооруженные силы США нанесли удары по двум объектам на востоке Сирии, используемым иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками. headtopics.com

19 октября сообщалось, что по военной базе США в провинции Анбар на западе Ирака была совершена атака беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и ракетами. По данным информационного агентства Shafaq News, обстрел был совершен из реактивной установки залпового огня «Град».

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

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