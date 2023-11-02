Военная операция на Украине. Онлайн

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Нетаньяху: Израиль перешел к третьему этапу войны с ХАМАСПремьер-министр Израиля заявил о том, что военная операция в Газе перешла в третий этап. Прочитайте больше ⮕

Nikkei: главы МИД G7 могут провести переговоры с коллегами из Центральной АзииКак ожидается, в ходе онлайн-встречи стороны обсудят конфликты на Украине и в секторе Газа, сообщило издание Прочитайте больше ⮕

Военная хроника: ВСУ изменили тактику на Запорожском направленииВСУ изменили тактику на Запорожском направлении из-за нехватки артиллерийских снарядов, сообщает Военная хроника. Прочитайте больше ⮕

Шойгу сообщил, что войска в Арктике обеспечены продуктами и топливом на полтора года впередОперация по доставке всего необходимого в гарнизоны на Крайнем Севере выполнена в полном объеме Прочитайте больше ⮕

Спецоперация России на Украине: онлайн-трансляция 31 октября'МК' ведет онлайн-трансляцию событий на Украине. Идет 615 день спецоперации. ВС РФ уничтожили позиции артиллеристов ВСУ под Соледаром. В бундестаге обсудили информацию об атаке Крыма немецкими надводными беспилотниками. Предыдущую онлайн-трансляцию читайте здесь. Прочитайте больше ⮕