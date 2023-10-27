Военная операция на Украине. Онлайн

В Минобороны России сообщили, что Киев предпринял попытку атаковать объекты на территории РФ. В ведомстве отметили, что российские средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Курской областью.

Доброволец, командир отряда "Сармат" Астраханского казачьего войска Михаил Заплавнов рассказал, что российские военнослужащие выстроили надежную линию обороны у города Кременная Луганской Народной Республики.

Прочитайте больше:

ТАСС »

Спецоперация России на Украине: онлайн-трансляция 26 октябряРоссия продолжает спецоперацию на Украине. День 609-й. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что остатки Каховской ГЭС не подлежат восстановлению, ее придется отстраивать заново. В Верховной раде Украины допустили, что мобилизация в стране будет активизирована. Предыдущий онлайн читайте здесь. Прочитайте больше ⮕

Спецоперация России на Украине: онлайн-трансляция 27 октябряРоссия продолжает спецоперацию на Украине. День 610-й. Новый спикер Палаты представителей Майкл Джонсон призвал Белый дом отчитаться за потраченные на Украину средства. Ночью на юге Украины был поврежден инфраструктурный объект. Накануне военкор Котенок сообщил о продвижении подразделений РФ в районе Авдеевки. Предыдущий онлайн читайте здесь. Прочитайте больше ⮕

Вышел первый трейлер «Волшебного участка» — комедийного сериала с Николаем НаумовымНа YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko» вышел полноценный трейлер комедийного сериала «Волшебного участка» с Николаем Наумовым. Прочитайте больше ⮕

В США допустили недополучение Украиной вооружений из-за ИзраиляСитуация на Украине уходит на второй план в связи с обострением на Ближнем Востоке, западные политики и общество уделяют больше внимания Израилю, на этом фоне Киев может испытать проблемы с поставками вооружений. Прочитайте больше ⮕

Захарова назвала контрпродуктивной встречу 'копенгагенского формата' по УкраинеПредстоящая встреча 'копенгагенского формата' по Украине, которая пройдет на Мальте, контрпродуктивна и бесперспективна Прочитайте больше ⮕

Большая игра. Часть 2. Выпуск от 26.10.2023Актуальная информация о ходе военной спецоперации России на Украине. Прочитайте больше ⮕