Внучка Ротару удивила заявлением из США о жизненных падениях

– Этот год был вихрем самых низких падений и блаженных взлетов, – сообщила внучка Ротару. – Год, наполненный случайными событиями, новыми связями и моментами обучения. До конца года еще два месяца, поэтому сейчас я сосредоточена на том, чтобы сделать сегодняшний день главным и быть рядом со своими близкими.

Рассказала любимая внучка Ротару и о черте характера, которая ее раздражает. Как оказалось, наследница певицы не любит прижимистых людей. – Отсутствие щедрости – самая раздражающая черта, – уверена Соня. – Скупость применима не только к деньгам. Я думаю, что это отражается на всех сферах жизни и отношениях с другими людьми. Если вы скупы на деньги, вы скупы на чувства и так далее. Нет ничего прекраснее, чем тот, кто изо всех сил старается сделать жизнь других красивой.

К слову, раньше девушка вела свои социальные сети исключительно на русском языке. Правда, после угроз киевских националистов перешла на английский. Сейчас же Соня вновь вспомнила о русском. Она периодически отвечает на великом и могучем, тем самым демонстрируя, что плевать хотела на угрозы. headtopics.com

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