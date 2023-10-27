Внешность 51-летней звезды фильма «Шоугелз» на новых фото вызвала споры в сети

Внешность американской модели и актрисы Элизабет Беркли на новых фото вызвала споры в сети. Соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail. Отмечается, что папарацци заняли 51-летнюю звезду фильма «Шоугелз» в Лос-Анджелесе, когда она возвращалась с занятий по пилатесу. Артистка надела монохромный черный наряд, который состоял из майки и спортивных штанов.

«Спасибо за напоминание о тренировке сегодня и здоровом ужине», «Она съела других актеров?», «Время очень жестоко», «Выглядит не очень хорошо», «Она по-прежнему красивая женщина, но, чтобы узнать ее, потребовалось время», «Все еще сексуальнее, чем все Кардашьян вместе взятые», «Может, она сейчас борется с гормональным сбоем или находится в стрессе?», «На самом деле она выглядит великолепно», — разошлись во мнениях...

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