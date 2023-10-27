Венгрия и Словакия создали антиукраинскую коалицию в Евросоюзе. Страны заблокировали проект бюджета ЕС, предусматривающий помощь киевскому режиму. Вскоре к этому альянсу присоединится Польша и другие государства, а через полгода президенту Украины Владимиру Зеленскому останется возможность бежать только в США, заявил aif.ru председатель правления общероссийской организации «Офицеры России», подполковник запаса Роман Шкурлатов.
Евросоюз не смог принять бюджет на будущий год из-за разногласий по поводу финансирования Украины, помощи мигрантам и инвестициям в промышленность. Еврокомиссия предложила лидерам стран, собравшимся в Брюсселе, выделить новый пакет помощи Украине в 50 млрд евро (17 млрд в виде грантов и 33 млрд на оплату кредитов), а также 19 млрд на погашение долга ЕС , 15 млрд на миграцию и 10 млрд на инвестиции в промышленность. И это при дефиците общего европейского бюджета в 29 млрд евро.
Если по прочим расходам стороны договариваются, то финансирование Украины заблокировали премьер-министры Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо. Они сослались на уровень коррупции киевского режима, сообщает POLITICO. «Финансирование ЕС для Украины заканчивается в конце года, что усиливает давление на страны с целью достижения соглашения», — отметили западные журналисты. headtopics.com
Венгрия и Словакия — первые ласточки в антиукраинской коалиции в Евросоюзе, считает российский эксперт Роман Шкурлатов. «В Европе формируется пул трезвомыслящих, национально ориентированных лидеров, которые думают о своих странах, экономиках и вопросах обороны, а не о каких-то мифических украинских интересах. Это здравая и закономерная тенденция.
Важную роль играет провал украинского контрнаступления, подчеркнул Шкурлатов. «Не так давно Олег Соскин, бывший советник Кучмы, заявил, что у Зеленского готов эвакуационный вертолет, если СВО скоро закончится российской победой. Вертолет якобы увезет его в одну из стран Европы. Видя, как разрастается антиукраинский блок в Европе, запаса хода вертолету не хватит. headtopics.com