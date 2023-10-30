Власти Дагестана опровергли получение заявок на митинги в поддержку Палестины

. В ведомстве утверждают, что никаких заявок не поступало в их адрес. Эту информацию Минюст Дагестана опубликовал в своем телеграм-канале.

Ранее в соцсетях сообщалось, якобы муфтияту Дагестана отказали в проведении митинга в поддержку жителей сектора Газа. Отмечается, что при поступлении заявки на проведение митинга от общественных объединений, муниципалитетов или граждан, она будет рассмотрена, а решение будет принято в соответствии с установленным законодательством.

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В Дагестане прокомментировали получение заявок на митинги в поддержку палестинцевВ Министерстве юстиций Дагестана опровергли данные о получении заявок на проведение митингов в поддержку жителей сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. Прочитайте больше ⮕

Эрдоган прилетел на пропалестинский митинг на вертолетеВ Стамбуле проходит митинг в поддержку Палестины, на который прилетел глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Прочитайте больше ⮕

В Дагестане опровергли данные о заявках на митинги в поддержку палестинцевМинюст республики заявил, что ни одной заявки на проведение митинга не поступало. Прочитайте больше ⮕

В Лондоне около 100 тысяч человек снова вышли в поддержку ПалестиныВ центре Лондона около 100 тысяч человек снова приняли участие в акциях в поддержку Палестины Прочитайте больше ⮕

Тысячи людей присоединились к акции в поддержку Палестины в РимеМанифестация в поддержку Палестины собрала в Риме тысячи участников, сообщает ТАСС . Прочитайте больше ⮕

В Варшаве проходит акция в поддержку ПалестиныВ столицах Испании, Польши и Греции проходят антиизраильские акции в поддержку Палестины Прочитайте больше ⮕