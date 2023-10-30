Власти в России обеспокоились разрывом между ставками по ипотеке

Министерство финансов пока не обсуждает вопрос повышения первоначального взноса по льготной ипотеке. При этом в ведомстве обеспокоены разрывом между ставками по рыночной и льготной ипотеке, сложившимся на фоне роста ключевой ставки ЦБ, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минфина Алексея Моисеева. Представитель властей назвал указанную разницу колоссальной и озвучил личную позицию, заявив, что «надо это все как-то поджимать».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 27 октября, комментируя повышение ключевой ставки до 15 процентов, высказалась в пользу повышения для россиян первого взноса по льготной ипотеке. Она отметила, что ипотека продолжает расти высокими темпами, поскольку «сказывается влияние льготных программ, которые нечувствительны к ключевой ставке». На фоне очередного увеличения ключевой ставки, выросшей за последние месяцы в два раза, проценты по ипотеке начнут расти уже в ближайшие дни, ожидают эксперты.

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