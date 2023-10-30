Власти Берлина пожаловались на уровень антисемитизма в Германии

Как заметил Вегнер, каждый живущий в Германии должен знать, что общество в стране является открытым и многонациональным. Градоначальник подчеркнул, что в этом обществе нет места для ненависти, антисемитизма и антиизраильских подстрекательств.

Кроме того, берлинский мэр также пожаловался на проводимую руководством ФРГ политику интеграции мигрантов, ставшую, по мнению Вегнера, причиной роста антисемитских настроений в обществе.

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Мэр Берлина пожаловался на проблему антисемитизма в ГерманииПроведение пропалестинских демонстраций говорит о проблеме антисемитизма в Германии, заявил мэр Берлина Кай Вегнер. «Каждый, кто живет в Германии, должен знать, что мы — открытое и многонациональное общество. Ненависти, антисемитизму и антиизраильским подстрекательствам здесь нет места», — сказал он. Прочитайте больше ⮕

Министр экономики Германии указал на пугающий уровень антисемитизма в странеВице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек 29 октября подверг жесткой критике проявления антисемитизма в стране.«Масштабы антисемитизма ужасающи. Мы несем историческую ответственность, антисемитизму нет места в Германии — неважно, в каком виде. Прочитайте больше ⮕

Министр экономики Германии Хабек заявил, что напуган масштабом антисемитизма в странеВице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек рассказал, что в настоящий момент его пугают масштабы антисемитизма в стране Прочитайте больше ⮕

В Германии испугались волны антисемитизма в странеВолна антисемитизма в Германии выглядит пугающе. Об этом в интервью изданию Bild заявил министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. Прочитайте больше ⮕

Азаров сравнил власть на Украине с режимом ГитлераНа Украине при Владимире Зеленском сформировался режим схожий с тем, что сложился в Германии после прихода к власти Гитлера, заявил «Известиям» бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Прочитайте больше ⮕

В работе Telegram произошел сбойПользователи Telegram из разных регионов РФ пожаловались на сбои в работе мессенджера в ночь на 30 октября. Об этом свидетельствуют данные сервиса « Сбой.РФ ». Прочитайте больше ⮕