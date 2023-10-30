Власти Палестины сообщили об отступлении ЦАХАЛ из жилых кварталов Газы

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Несколько израильских танков, проникших на территорию сектора Газа и перекрывших главную дорогу, соединяющую северные и южные районы, покинули анклав, пишет ТАСС со ссылкой правительство Палестины.Власти пояснили, что ранее на улицу Салах-эд-Дин вторглись нескольких танков и военный бульдозер израильской армии с открытой сельскохозяйственной территории.

Ранее очевидцы рассказали, что израильский танк расстрелял в секторе Газа машину с мирными жителями, которые пытались выехать с севера анклава на юг. В результате три человека погибли. Напомним, конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда бойцы палестинского движения ХАМАС, контролирующие сектор Газа, нанесли несколько массированных ракетных ударов по территории Израиля, а также атаковали приграничные районы. 28 октября премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия проводит наземную операцию в секторе Газа.

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