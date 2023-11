Власти Газы опубликовали список из 600 человек, которые смогут покинуть анклав 2 ноября

ДУБАЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Пограничная служба сектора Газа в ночь на четверг опубликовала список, содержащий имена почти 600 человек, которые 2 ноября смогут выехать из анклава через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом.

"Главное управление погранпереходов и границ объявляет о публикации списка держателей иностранных паспортов для проезда через наземный погранпереход "Рафах" в четверг, 2 ноября)", - следует из сообщения, опубликованного на странице управления в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

