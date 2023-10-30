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Власти Молдавии заподозрили в ксенофобии и фашизме

 / Источник: GazetaRu

Власти Молдавии решили пойти на вопиющий шаг, запретив своим оппонентам говорить на русском языке во время предвыборных дебатов на общественном телевидении, считает бывший молдавский президент Игорь Додон. В своем Telegram-канале он отметил, что это решение стало очередным...

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GazetaRu

Власти Молдавии решили пойти на вопиющий шаг, запретив своим оппонентам говорить на русском языке во время предвыборных дебатов на общественном телевидении, считает бывший молдавский президент Игорь Додон. В своем Telegram-канале он отметил, что это решение стало очередным проявлением русофобской политики.

»[Правящая партия «Действие и солидарность» PAS и ее ставленники во главе различных государственных учреждений все глубже скатываются в ксенофобию и откровенный фашизм. Никак иначе нельзя назвать вопиющий инцидент, когда конкуренту на выборах было отказано в праве говорить на русском языке в ходе предвыборных дебатов на общественном телеканале, финансируемом всеми налогоплательщиками страны, в том числе русскоговорящими», — написал Додон.

Он добавил, что у подобного решения не может быть никаких оправданий. Додон подчеркнул, что власти не должны получить голосов молдаван на местных выборах, которые состоятся 5 ноября. «Очевидно, что это — одно из проявлений русофобской политики, проводимой на самом высоком уровне режимом Майи Санду. Той самой Майи Санду, которая на выборах 2020 года обещала всем русскоязычным гражданам соблюдение их прав, в том числе права свободно общаться на их родном языке, а став президентом, занесла всех наших русскоговорящих сограждан в свой собственный «черный список», — заключил экс-президент Молдавии. headtopics.com

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов». headtopics.com

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