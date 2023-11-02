Власти Газы в четверг выпустят в Египет 400 граждан США

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва.

В список иностранцев, которые в четверг смогут покинуть сектор Газа, включены 400 граждан США и 8 граждан Азербайджана, россиян среди них нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию КПП «Рафах».

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