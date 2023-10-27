Власти Египта рассказали о сбитых беспилотниках

северо-восточнымРанее представитель ВС Египта заявил, что шесть человек пострадали в результате паденияПозднее стало известно, что «неизвестный объект» упал около электростанции города Нувейба, расположенного к югу от Табы на побережье Красного моря. МИД Израиля заявил, что упавший в Египте беспилотник был запущен йеменскими хуситами, чтобы навредить Израилю.

Представитель ЦАХАЛ в свою очередь сообщил, что Израиль будет в сотрудничестве с Египтом и США осуществлять защиту от угроз, исходящих из региона Красного моря.

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