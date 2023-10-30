Владимир Путин вечером проведет большое совещание в связи с последними событиями в Дагестане. Новости. Первый канал

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент со вчерашнего вечера получает доклады о ситуации в республике от ФСБ, Росгвардии и региональных властей:"Хорошо известно и очевидно, что вчерашнее событие вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне.

И понятно, что на фоне телевизионных кадров, которые показывают ужасы происходящего в секторе Газа, гибель людей, детей, стариков, медиков, других… Конечно же, на фоне этих кадров недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацией, провоцировать ее, возбуждать людей. Президент всегда уделял и уделяет этим вопросам большое внимание. Только на прошлой неделе он провел обстоятельную встречу с руководителями конфессий России, где шла речь и о данной теме.

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