Владимир Путин проведет совещание по событиям в Махачкале. Новости. Первый канал

По его словам, глава государства со вчерашнего дня получал и получает подробные доклады о ситуации от ФСБ, Росгвардии и главы республики.

По его словам, глава государства со вчерашнего дня получал и получает подробные доклады о ситуации от ФСБ, Росгвардии и главы республики.

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Песков анонсировал совещание у Путина по событиям в Махачкале и на КавказеДмитрий Песков анонсировал большое совещание с участием президента по следам событий на Северном Кавказе, где жители нескольких республик выступили против поддерживающих Израиль Прочитайте больше ⮕

Кремль анонсировал большое совещание Путина по событиям в МахачкалеПрезидент России обсудит инцидент в Дагестане с первыми лицами государства. Прочитайте больше ⮕

Анонсировано большое совещание Путина по событиям в МахачкалеПрезидент России Владимир Путин вечером 30 октября проведет большое совещание, на котором обсудит произошедшие в Махачкале события. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Встреча пройдет в очном формате, уточнил пресс-секретарь главы государства. Прочитайте больше ⮕

Путин вечером проведет совещание по теме попыток Запада расколоть общество в РФМероприятие пройдет в очном режиме Прочитайте больше ⮕

Путин вечером проведет совещание по теме попыток Запада расколоть общество в РФВстреча состоится около 19:00, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков Прочитайте больше ⮕

Совбез ООН проведет заседание по палестино-израильскому конфликтуСовбез ООН по запросу Объединенных Арабских эмиратов проведет заседание по палестино-израильскому конфликту, сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянно представительство Бразилии, которая в настоящее время председательствует в СБ ООН Прочитайте больше ⮕