Владелицу фамильного фонда картин Романовых обманули на 165,5 млн рублей

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Мошенники обманули владелицу фамильного фонда картин Романовых при продаже 180 произведений искусства в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что 73-летнюю Татьяну Литтл, которая проживает в Канаде, обманули на 165,5 млн рублей. Женщина хотела продать царскую коллекцию картин, которую она получила по наследству. Сообщается, что мошенница связалась с Татьяной Литтл и предложила ей приобрести 180 картин за 36,8 миллионов рублей. Такую скидку злоумышленница объяснила тем, что продавец не является гражданкой РФ, из-за чего могут якобы возникнуть трудности в процессе покупки.

«Из Шереметьево картины отправили прямиком в Останкинскую телебашню, обе стороны встретились там же, внутри, чтобы рассчитаться наличкой. Но русский Татьяна знает плохо, а потому ей подсунули документ дарения. Так женщина осталась без денег и коллекции», – следует из публикации канала. headtopics.com

Также отмечается, что владелица фамильного фонда картин Романовых обратилась в полицию, правоохранители занимаются поиском Громовой. Ранее сообщалось, что известного барда Наиля Шайдуллина мошенники обманули на 750 тысяч рублей, попросив его скачать приложение на телефон.

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