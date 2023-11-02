Владимир Путин проведет переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи

Как сообщает пресс-служба Кремля, они обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вопросы развития связей России со странами Центральной Африки.

Ожидается, что лидеры государств обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также связи России со странами центральноафриканского региона.

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Путин 2 ноября проведёт переговоры с президентом Экваториальной ГвинеиПрезидент России Владимир Путин проведёт в четверг, 2 ноября, переговоры с лидером Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Прочитайте больше ⮕

Путин проведет переговоры с президентом Экваториальной ГвинеиПрезидент Владимир Путин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого проведут 2 ноября переговоры в Москве. Стороны обсудят развитие связей России с Центральной Африкой, сообщает пресс-служба Кремля. Прочитайте больше ⮕

Путин проведет переговоры с президентом Экваториальной ГвинеиПрезидент России обсудит с Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого развитие связей с Центральной Африкой. Прочитайте больше ⮕

Путин встретится с главой Экваториальной ГвинеиПрезидент России Владимир Путин проведет встречу с коллегой из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого 2 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Прочитайте больше ⮕

Путин сегодня встретится с президентом Экваториальной ГвинеиПрезидент России Владимир Путин проведет сегодня в Москве переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. Об этом сообщается в Telegram-канале кремлевского пула РИА Новости. Прочитайте больше ⮕

Кремль анонсировал переговоры Путина с лидером Экваториальной ГвинеиПрезидент РФ Владимир Путин 2 ноября проведет переговоры с лидером Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба Кремля.Новость дополняется Прочитайте больше ⮕