Вице-глава РФС: в жизни есть место чуду, но возможностей для участия России в ЧМ-2026 нет

? Отвечая на ваш вопрос — топчемся на месте или нет — можно только тогда, когда с нами поделятся деталями. Последний кейс, связанный с допуском юношеской сборной, наталкивает на мысль, что скорее вы правы. Но в чем внутренняя механика переговорного процесса и где точка принятия решения, не знаю. Сегодня нам сказали, что в декабре будем принимать решение., не можем находиться в подвешенном состоянии, надо искать варианты. Возможно, нас не ждут в Азии. Но давайте зададим вопрос и услышим ответ.

Почему за два года бана мы не сформулировали официальный запрос к азиатским федерациям, думая, что в Японии и Австралии будут против? Не знаю, чтобы кто-то в Японии говорил, что там против. Наверное, с точки зрения общей политической диспозиции японцы или австралийцы скажут, что против. Но формально ответа не знаем.? Не вижу объективных возможностей для того, чтобы мы в нем принимали участие.

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