Витамин С на ножке. Диетолог рассказал, почему нужно съедать по яблоку в день

По словам специалистки, в яблоках полно: витаминов А, В1, В2 и С (особенно С — в крупном фрукте на 200 г содержится треть его дневной нормы); калия, магния, фосфора и железа; пектина (клетчатка способствует насыщению и похудению, он содержится под кожурой, поэтому счищать её не стоит, иначе польза яблока потеряет 70%); а вот калорий мало — всего 60 ккал на 100 г продукта. Зачем есть яблоки? Польза для кишечника из-за витаминов А, С, группы В, ниацина и фолиевой кислоты.

Яблоко помогает при: диарее; токсикозе во время беременности; при ангине и инфекциях горла (в виде яблочного уксуса) — для этого смешайте стакан горячей воды со столовой ложкой меда и чайной ложкой яблочного уксуса; от охриплости голоса (жареное яблоко с медом); при нервозности (в виде яблочного чая). Нужно порезать яблоко с кожурой, залить горячей водой и настаивать 2 часа.

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