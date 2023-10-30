Вирусолог Альтштейн: оспа обезьян не представляет опасности для России

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Оспа обезьян не представляет никакой опасности для России, заявил в беседе с NEWS.ru вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.«Нет вероятности, что заболевание придет в Россию и будет играть какую-ту серьезную роль», – подчеркнул Альтштейн.

По его словам, год назад заболевание было выявлено у 80 тыс. человек в разных странах. Патогенность вируса оказалась низкой, заразность тоже резко сократилась. Тем не менее, в настоящее время оспа обезьян еще циркулирует.

Эксперт добавил, что этот вирус обезьяны получают от грызунов. Люди в свою очередь заражаются не обязательно от обезьян. «Примерно 98% заболевших – мужчины, в редких случаях возможна передача женщине или ребенку неполовым путем. Передается при тесном контакте», – объяснил вирусолог. headtopics.com

На прошлой неделе сообщалось, что во Вьетнаме зафиксирована первая смерть человека от оспы обезьян. Кроме того, в Таиланде этой инфекцией заразились 24 человека, один умер. Власти Китая тем временем поставили оспу обезьян в один ряд с COVID-19 и СПИДом.

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