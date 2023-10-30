Вирус с норовом.

В октябре произошло уже несколько вспышек норовирусной инфекции, о которой раньше мало кто слышал. Что это? Новое заболевание? И если так, то по каким симптомам его можно узнать, и как ему противостоять.

Пять вспышек в течение одного месяца Днем раньше произошла вспышка в Перми. Инфекцию подхватили участники Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов. В результате госпитализировали 22 ребенка. На сегодняшний день пять человек еще продолжают лечение в больнице.

В десятых числах в Кронштадте приостановили работу кафе «Стрелец». Причина — в конце сентября здесь отравились дети, приехавшие из разных уголков России для участия в конкурсе. Сообщается, что у 11 выявили острую кишечную инфекцию, а у одного ребенка — норовирус. Скорее всего им заразились все, просто у них не проводили такой тест. headtopics.com

«Норовирусная инфекция очень заразна» Что это за «взрывная инфекция», aif.ru рассказывает врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова Иван Коновалов:

У большинства людей эта инфекция протекает легко. Но бывают и тяжелые случаи, особенно у маленьких детей, когда из-за рвоты и диареи у них быстро развивается обезвоживание, вплоть до гиповолемического шока. Таких детей выпаивают — дают пить много жидкости, но иногда приходится даже вводить ее внутривенно. headtopics.com

Норовирусная инфекция очень заразна. Например, когда у ребенка бывает рвота фонтаном, он может заразить окружающих, находящихся с ним рядом в одном помещении, даже воздушно капельным путем — вирус способен передаваться с малейшими каплями слюны или рвоты, взвешенными в воздухе.

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