Винная ярмарка открылась на выставке «Россия»

Продолжаем листать видеостраницы нашего путеводителя по выставке «Россия». Команда Первого постаралась. И вместе мы ничего не пропустим. Константин Панюшкин сегодня пробежал по территории настоящий марафон и сделал остановку на конюшне. В павильоне номер 48 в рамках форума «Россия» открылась винная ярмарка. Ольга Паутова уже там побывала.

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RT НА РУССКОМ: Илья Авербух и Елизавета Арзамасова на выставке «Россия» назвали любимый городХореограф и продюсер Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова на выставке «Россия», которая открылась на ВДНХ в Москве, рассказали корреспонденту RT Косте Придыбайло о своём любимом месте в России.

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MKOMSOMOLETS: Андрей Воробьёв рассказал об интерактивном стенде Подмосковья на международном форуме «Россия»Сегодня в День народного единства на ВДНХ открылась Международная выставка -форум «Россия»

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ИЗВЕСТИЯ: Петербург представил свой стенд на выставке-форуме «Россия»Петербург представил свой стенд на выставке-форуме «Россия»

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MKOMSOMOLETS: Патрушев: Россия впервые опередила конкурентов в сфере ракетно-ядерного вооруженияСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в рамках лектория общества 'Знание' на форуме-выставке 'Россия', что впервые за всю историю ракетно-ядерного вооружения Россия опередила конкурентов в этой сфере

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MKOMSOMOLETS: Выставка-форум 'Россия' официально открылась на ВДНХВ Москве на ВДНХ 4 ноября открылась Международная выставка -форум 'Россия', на которой представлены достижений регионов страны и отраслей российской экономики за два десятилетия

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MKOMSOMOLETS: Патрушев: порошенки, зеленские ответят за попытки уничтожения русского народа на ДонбассеСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе выступления на выставке 'Россия' в рамках лектория 'Знание' заявил, что здоровые силы на Украине существуют

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