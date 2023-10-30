Виктора Маматова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

В составе сборной СССР биатлонист дважды побеждал в олимпийских эстафетах (1968, 1972) и четырежды на чемпионатах мира – в индивидуальной гонке (1967) и эстафетах (1969, 1970, 1971).

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