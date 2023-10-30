Виктория Толстоганова показала повзрослевшего сына от звезды сериала «Не родись красивой»

У звезды двое детей от Кузичева: помимо 15-летнего Федора, они воспитывают 18-летнюю Варвару. Супруги прожили в браке 15 лет и в 2011 году официально развелись без публичных скандалов и взаимных обвинений. Толстоганова не говорила о причинах расставания с Кузичевым, но признавалась, что никогда не препятствовала встречам бывшего мужа с детьми, и дочь с сыном носят фамилию своего отца.

Позже Толстоганова вышла замуж за актера и режиссера Алексея Аграновича, а в 2011 году родила от него мальчика Ивана. Знаменитость говорила в интервью, что супруг смог найти общий язык с ее детьми от первого брака и стать для них другом, и вместе им удалось быстрее помочь Варваре и Федору пережить травматичный развод родителей.

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