Виктория Дудакова: «Хабиб всегда будет выше Махачева»

Не знаю, захочет ли Леон с ним драться, но Ислам его пройдет. Колби? Он тоже уже возрастной боец. В каком-то плане это конкурентный бой, но непонятно, когда он состоится.дерется в лучшем случае раз в год, но не факт, что через три месяца или через полгода он выйдет на бой с

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