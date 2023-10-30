Виктор Вембаньяма после «-40» в матче с «Клипперс»: «Полезный опыт»

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Козлов: думали, что Ливо сыграет с «Динамо», но перестраховалисьГлавный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался после поражения в матче с московским «Динамо» (1:2). Прочитайте больше ⮕

Главный тренер «Салавата» ответил на вопрос, куда пропала результативность командыГлавный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался после поражения в матче с московским «Динамо» (1:2). Прочитайте больше ⮕

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«Работаем как минёры». Главный тренер московского «Динамо» — о сезоне КХЛГлавный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался после победы в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:1). Прочитайте больше ⮕

Кудашов: Ожиганов не специально бил по лицу. Так же и Панин бил неспециальноГлавный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался после победу в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:1). Прочитайте больше ⮕

«Я вас не осуждаю». С. Фёдоров ответил на вопрос о нецензурном слове на пресс-конференцииГлавный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался после победы в матче с «Сибирью» (6:3). Прочитайте больше ⮕