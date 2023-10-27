Видеообзор победы Андрея Рублёва над Александром Зверевым на турнире в Вене

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира, российский теннисистпробился в полуфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Соревнования проходят на закрытом харде.

В четвертьфинальном матче Рублёв (3) со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3 обыграл олимпийского чемпиона 2020 года в одиночном разряде, бывшую вторую ракетку мира немца Александра Зверева (5). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 32 минуты. Рублёв шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Зверева 12 эйсов, одна двойная ошибка и шесть нереализованных брейк-пойнтов.Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

За выход в финал Вены Рублёв сразится с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США, 7) – Янник Синнер (Италия, 2).

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