Видеообзор матчей Евролиги за 27 октября

В первом матче игрового дня литовский «Жальгирис» потерпел первое домашнее поражение в нынешнем розыгрыше турнира от «Валенсии» — 72:87. Испанский клуб впервые выиграл в гостях.АСВЕЛ уступил итальянской команде «Виртус Болонья» — 84:87.

Французский клуб потерпел пятое поражение подряд и остаётся единственным участником турнира без побед.Немецкая «Бавария» проиграла турецкому «Фенербахче» — 67:76. Для хозяев это первое домашнее поражение в турнире, для гостей — первая победа на выезде.

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