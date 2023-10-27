Взрывы в Газе могут оказаться сильнейшим обстрелом с начала эскалации

До этого стало известно, что услуги связи и интернета перестали работать в секторе Газа. Также сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) восстанавливает участки границы с сектором Газа, которые были разрушены боевиками радикального палестинского движения ХАМАС.

Пресс-секретарь Армии Обороны Израиля Дэниел Агари заявил, что Израиль расширяет масштаб наземных маневров в секторе Газа. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

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