Вести-Москва. Дурыкино и Лохино: обидны ли такие названия для местных жителей?

Жители сразу нескольких подмосковных деревень включились в дискуссию о переименовании.

Речь о населенных пунктах с неблагозвучными географическими названиями – в Госдуме на рассмотрении как раз находится законопроект, запрещающий оскорбительные топонимы. Насколько обидны они для самих жителей, и готовы ли они менять привычные адреса, узнал Александр Карпов.

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