Вести в 20:00. Голограмма Ленина выступила перед молодыми коммунистами

О том, как стать настоящими коммунистами, молодым россиянам сегодня рассказывал сам вождь мирового пролетариата.

Владимир Ленин в виде голограммы произнес зажигательную речь на съезде комсомола, который открылся в Москве. Помимо представителей всех регионов России, в том числе, новых, участие в нем приняли представители левых движений из десятков стран.

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