Вести. Маэстро Гергиев и оркестр Мариинского театра выступили в Приморье

Бессмертная музыка Сергея Прокофьева на Приморской сцене Мариинского театра.

Под управлением маэстро Валерия Гергиева во Владивостоке исполнили избранные произведения великого композитора. Сюита из"Ромео и Джульетты", кантата"Александр Невский" и грандиозная 5-я симфония. Репортаж Ксении Колчиной.

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