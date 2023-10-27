Вести в 20:00. О топливе и огурцах: Набиуллина высказалась насчет ключевой ставки

Центробанк повысил ключевую ставку и предложил увеличить первый взнос за ипотеку. Эти шаги прокомментировала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы с помощью ключевой ставки напрямую не влияем на конкретные товары – ни на огурцы, ни на топливо. Но мы ограничиваем рост общего уровня цен", – сказала она.

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