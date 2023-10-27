Несколько украинских беспилотников пытались атаковать Курскую атомную станцию и город Курчатов. Все дроны удалось сбить. Станция не пострадала.

Несколько украинских беспилотников пытались атаковать Курскую атомную станцию и город Курчатов. Все дроны удалось сбить. Станция не пострадала.

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Одноразовый ресурс.Потери в контрнаступлении заставляют киевский режим идти на крайние меры. Прочитайте больше ⮕

Силы ПВО перехватили еще один беспилотник ВСУ над Курской областьюКиевский режим в очередной раз попытался совершить террористическую атаку на территории РФ. Прочитайте больше ⮕

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Стало известно о трех попытках ВСУ атаковать Курскую АЭСВооруженные силы Украины (ВСУ) трижды пытались атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС), которая находится в Курчатове Курской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot. Прочитайте больше ⮕

Стало известно о трех попытках атаки Курской АЭС украинскими дронамиБеспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) трижды попытались атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС) в городе Курчатове накануне вечером. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Прочитайте больше ⮕