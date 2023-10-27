Вести в 20:00. Запущенные с Плесецка спутники будут работать в военных интересах

Группировку российских военных спутников пополнили сразу несколько аппаратов, предназначение и даже точное количество которых строго засекречено.

Впервые в истории космодрома Плесецк за запуском ракеты"Союз" смогли наблюдать несколько десятков суворовцев – из Московского, Тульского и Тверского училища. Репортаж Айнура Валиахметова.

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Минобороны: ВКС провели пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома ПлесецкРакета несет спутники в интересах российского военного ведомства. Прочитайте больше ⮕

В Москве с 1 ноября заработают пункты обогрева для бездомныхМобильные и стационарные пункты обогрева для бездомных будут работать в Москве с 1 ноября. Прочитайте больше ⮕

Ракета «Союз-2.1б» со спутниками запущена в интересах Минобороны с «Плесецка»Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками запущена с космодрома «Плесецк» в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщили 27 октября в ведомстве.Как отмечается, ракета была запущена 27 октября боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил РФ. Прочитайте больше ⮕

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