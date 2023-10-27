Вести в 20:00. Арест за попытку отравления: был ли у преступника заказчик?

Армавирский городской суд до 25 декабря арестовал уроженца Мелитополя, которого обвиняют в теракте против выпускников местного авиаучилища.

По версии следствия, именно он пытался отравить офицеров с помощью смертельной дозы психотропных веществ в подарочном торте и довести задуманное до конца – помешала только бдительность наших военных. Сейчас хронология событий уже восстановлена, но осталось еще много вопросов и основной из них – был ли у преступника заказчик.

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