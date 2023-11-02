Вести.net. Информатика от Yandex GPT и секреты рекламы от Apple

Большая языковая модель на службе общего образования. Пока, правда, в ограниченном масштабе."Яндекс" сделал помощника на основе своей нейросети Yandex GPT, который будет помогать школьникам при подготовке к ЕГЭ по информатике.

И немного про то, как соотносятся реклама и реальность. Недавняя видеопрезентация Apple, на которой представили новые процессоры и компьютеры на их базе, целиком была снята на iPhone 15Pro. Компания даже выложила отдельное видео о том, как проходили съемки.

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