Вести-Москва. Эфир от 27.10.2023 (21:05)

Столичные коммунальщики переведены в режим повышенной готовности из-за мокрого снега и гололедицы. Жителям деревни Марьино под Красногорском закрыли выход к реке.

На ВДНХ завершилась реставрация сразу двух павильонов –"Зерно" и"Мясная промышленность". Жители сразу нескольких подмосковных деревень включились в дискуссию о переименовании.

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