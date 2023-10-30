Вести. Эфир от 30.10.2023 (14:00)

Киев потерял десятки тысяч военнослужащих и выданную натовскую технику, при этом не достигнув никаких значимых успехов. Сергей Шойгу выступил на глобальном форуме по безопасности в КНР.

Ониксы атаковали Ильичевский судоремонтный завод в Одесской области, под Хмельницком дроны-камикадзе атаковали склады на аэродроме. В ЛНР уничтожена механизированная колонна ВСУ. Израильская армия расширяет наземную операцию. В секторе Газа не утихают обстрелы. Под ударом не только ХАМАС, но и журналисты, спасатели и мирные жители анклава. Особый взгляд на истоки искусства древней Армении. В Пушкинском музее открылась выставка"Царство Урарту".

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Вести. Эфир от 30.10.2023 (11:00)Смотрим «Вести. Эфир от 30.10.2023 (11:00)» видео Прочитайте больше ⮕

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